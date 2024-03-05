Театр Франка під час благодійної вистави «Конотопська відьма» зібрав для ЗСУ понад 2,3 мільйона гривень

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Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка під час другої благодійної вистави «Конотопська відьма», квитки на яку продавали за підвищеними цінами, зібрав на підтримку ЗСУ понад 2,3 млн гривень.

Про це 5 березня повідомили на сторінці театру у Facebook.

«У залі не було жодного вільного місця. Завдяки вам, дорогі наші глядачі! Нам удалося зібрати 2 349 000 грн. Це суттєво більше, ніж у наш перший благодійний показ вистави. І знову ж таки — це завдяки вам. Усі кошти ми, як і обіцяли, передамо на користь наших захисників і захисниць. Трохи згодом обовʼязково розповімо вам, на що саме ці кошти буде витрачено. Ми глибоко вдячні всім, хто підтримує наші Збройні сили, хто донатить, волонтерить і приходить на наші вистави», — ідеться в публікації.

Фото: Юлія Вебер

Режисером вистави «Конотопська відьма» є Іван Уривський. У грудні 2023 року під час першої благодійної вистави вдалося зібрати понад 1,7 млн грн на купівлю 100 дронів для ЗСУ. У спектаклі головні ролі грають українські артисти Назар Задніпровський, Михайло Кукуюк, Олександр Ярема, Анастасія Рула й інші.

Премʼєра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин.