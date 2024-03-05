ChatGPT тепер може зачитувати відповіді вголос

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Компанія OpenAI оголосила про нову функції в чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT — «Читання вголос». Вона вже доступна як у вебверсії, так і в застосунках для iOS та Android.

Я пише The Verge, ChatGPT «навчили» озвучувати свої відповіді пʼятьма голосами і 37 мовами. При цьому ChatGPT автоматично визначає мову тексту, який читає. Функція доступна як для чат-ботів на базі GPT-4, так і для GPT-3.5.

У вересні минулого року ChatGPT запустив функцію голосового запиту. Функція «Читання вголос» у поєднанні з попередньою тепер дозволяє налаштувати чат-бота таким чином, щоб він був повністю голосовим.

Для запуску функції «Читання вголос» у мобільних застосунках необхідно натиснути та утримувати запити, після чого відкриється спеціальний плеєр. У вебверсії для активації функції під текстом відповіді відображається піктограма динаміка.