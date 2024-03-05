Єврокомісія планує перевести оборонну промисловість у «режим воєнної економіки»

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Єврокомісія сьогодні розгляне план переходу ЄС до «режиму воєнної економіки» у відповідь на вторгнення росії в Україну, пише Reuters.

Комісар європейської промисловості Тьєррі Бретон представить пропозиції, щоб заохотити країни ЄС купувати більше зброї у європейських компаній і допомогти таким фірмам збільшити виробничі потужності, розповіли неназвані чиновники ЄС.

За словами Бретона, можливе повернення на пост президента США Дональда Трампа, який поставив під сумнів зобовʼязання Вашингтону перед НАТО, означає, що Європа повинна самостійно забезпечити собі захист.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми продажу військової техніки за кордоном, відповідно до якої США допомагають іншим урядам купувати зброю у американських виробників. Інша пропозиція має стимулювати європейських виробників озброєння віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Для втілення цих пропозицій у життя потрібне схвалення 27 національних урядів ЄС і Європарламенту. Пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО.