У США затримали ексвійськового, який через сайт знайомств передав жінці секретні дані про війну в Україні

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Підполковник у відставці, нині цивільний службовець ВПС США отримав обвинувачення в поширенні на іноземному сайті знайомств секретної інформації, повʼязаної з війною в Україні.

Про це повідомляє The Hill.

В обвинувальному акті стверджується, що 63-річний Девід Франклін Слейтер передав невідомій співучасниці інформацію оборонного характеру про війну через сайт знайомств та електронною поштою.

Чоловіка заарештували в суботу, 2 березня, за обвинуваченням у змові з метою передачі секретної інформації. Судове слухання у справі заплановане на вівторок, 5 березня.

Слейтер був цивільним службовцем Стратегічного командування США, розташованого в окрузі Небраска. Він відвідував брифінги про війну, які проходили під грифом «цілком таємно». Підозрюваний пішов у відставку в чині підполковника армії у грудні 2020 року та кілька років працював у секретному відділі Стратегічного командування США. Останнім часом він працював як цивільний службовець у ВПС.

Прокуратура стверджує, що попри підписку про нерозголошення секретної інформації Слейтер передавав дані жінці, яка проживала в Україні, в період з лютого до квітня 2022 року.

У повідомленнях, якими вони обмінювалися на платформі, жінка нібито називала Слейтера «любим секретним інформатором», а також «таємним агентом». Також вона подякувала йому за цінну інформацію, яка включала дані розвідки про військові цілі та російські військові можливості.