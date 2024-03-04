Албанія відкриває авіабазу радянських часів для літаків НАТО

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Албанія відкрила відбудовану авіабазу радянських часів для обслуговування літаків НАТО на тлі посилення загрози з боку росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Еді Рама, передає Reuters.

НАТО витратило понад €50 мільйонів на авіабазу Кучова, щоб посилити свою присутність у регіоні. Албанія не має власних винищувачів, але є членом НАТО. Її повітряний простір захищають Італія та Греція

«Ця база додасть ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, про який ми всі знаємо, що це регіон, якому загрожують неоімпералістичні амбіції російської федерації», — сказав Рама.

Щоб відсвяткувати відновлення авіабази, з Італії прилетіли два винищувачі. Авіабаза розташована в місті Кучова, яке колись називалося Сталін.

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Албанія приєдналася до НАТО у 2009 році. Країна наразі веде переговори з Альянсом про будівництво військово-морської бази в Порто Романо на узбережжі Адріатичного моря.