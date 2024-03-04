Представники Шинейд ОʼКоннор просять Трампа не використовувати її музику на своїх політичних акціях

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Представники ірландської співачки Шинейд О’Коннор попросили Дональда Трампа припинити використовувати її музику на своїх політичних акціях.

Про це пише BBC.

У лютому Дональд Трамп увімкнув найвідомішу пісню ОʼКоннор Nothing Compares 2 U на передвиборчому заході в штаті Меріленд (США).

Представники співачки «без перебільшення можуть сказати, що Шинейд відчула б огиду й образу», коли її музику використовував би той, кого вона сама називала «біблійним дияволом».

У спільній заяві представників ОʼКоннор і її лейблу Chrysalis Records йдеться: «Добре відомо, що Шинейд О’Коннор протягом усього свого життя дотримувалася суворого морального кодексу, який визначається чесністю, добротою, справедливістю та порядністю щодо до своїх ближніх».

Ірландська співачка Шинейд ОʼКоннор померла у віці 56 років у липні 2023 року.

Хто ще вимагав у Трампа не використовувати їхню музику

У 2018 році Дональд Трамп використав пісню Ріанни Donʼt Stop the Music на одному зі своїх мітингів, через що співачка погрожувала йому судовим позовом, адже, як зазначали її адвокати, вона не була повʼязана з Трампом і не підтримувала його кампанію.

Також судовим позовом погрожували Трампу гурт The Rolling Stones, родина італійського оперного співака Лучано Паваротті, сер Елтон Джон, Адель та інші.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.