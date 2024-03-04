Макрон: Франція не розглядає відправку своїх військ в Україну «найближчим часом»

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не думає над відправкою французьких військ в Україну в найближчому майбутньому. Водночас він відкриває дебати на цю тему.

Про це він сказав в інтервʼю чеському новинному порталу Novinky та газеті Pravo.

«Це означає не те, що ми розглядаємо відправку французьких військ в Україну найближчим часом, а те, що ми відкриваємо дебати і думаємо про все, що можна зробити для підтримки України, особливо на українській території», — пояснив Макрон.

І розповів деталі про зустріч 26 очільників держав у Парижі. Учасники зустрічі домовилися про пʼять напрямків, які хочуть посилити: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує війна росії в Україні, зокрема Молдови, здатність підтримувати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

Що передувало

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого заявив, що не виключає можливої відправки сухопутних військ в Україну для її підтримки у війні з росією.

«Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але виключати нічого не можна. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб росія не перемогла», — сказав тоді Макрон.

Президент відмовився уточнювати, які країни допускають можливість відправити війська, але зазначив, що важливо зберігати деяку «стратегічну двозначність». Його заява спровокувала низку запитань до лідерів країн НАТО з боку журналістів. Після цього союзники по НАТО, зокрема США і Німеччина, почали казати, що не мають наміру надсилати війська.

Макрон пізніше в коментарях журналістам заявив, що всі його коментарі щодо війни між Україною і росією були «ретельно продумані».

«Це досить серйозні питання; кожне слово, яке я говорю з цього приводу, є продуманим і виваженим», — сказав журналістам Макрон. Від подальших коментарів він відмовився.