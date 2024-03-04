Туреччина на 33% скоротила експорт до рф через загрозу санкцій

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Туреччина скоротила експорт до росії у лютому на 33% — до $670 мільйонів як порівняти з мільярдом доларів за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства торгівлі Туреччини.

За підсумками перших двох місяців 2024 року турецький експорт до рф становив $1,29 мільярда, тоді як минулого року він перевищував $2 мільярди.

Зараз на росію припадає лише 3,2% загального експорту Туреччини. Водночас 8,5% йде у Німеччину, у США — 6,2%, в Італію — 5,3%. Минулого ж року ці цифри відрізнялися: тоді на рф припадало 4,3%, на Німеччину — 8,2%, на США — 5,8% та 4,8% на Італію.

РосЗМІ пишуть, що причиною такої тенденції стала загроза американських вторинних санкцій.

Втім, попри очевидне скорочення товарообігу, росія досі входить у десятку країн турецького експорту та посідає восьме місце.

Водночас Україна входить у двадцятку країн турецького експорту. За лютий 2024 року Туреччина експортувала на $274 мільйони, в аналогічний період торік — на $280 мільйонів.

У 2023 році Туреччина експортувала в Україну товарів на $3,4 мільярда, на Україну припадало 1,3% турецького експорту, за два місяці цього року показник такий самий.