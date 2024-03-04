Apple показала оновлені ноутбуки MacBook з чипом М3. Їхня ціна стартує від $1 099

Новини

Apple

Американська компанія Apple представила оновлені 13- та 15-дюймові ноутбуки MacBook Air із чипом M3. Компанія стверджує, що нові ноутбуки на 60% швидші за моделі з чипом M1 та у 13 разів швидші за моделі з чипами Intel.

Користувачі можуть оформити попереднє замовлення на ноутбуки з 4 березня 2024 року, а в магазинах вони зʼявляться з 8 березня. Вартість 13-дюймового MacBook Air на M3 починається з $1 099, а 15-дюймового — з $1 299. Ноутбуки доступні в кольорах Midnight, Starlight, Silver і Space Gray.

Apple обіцяє, що ноутбук автономно працюватиме до 18 годин та матиме вдвічі швидший Wi-Fi 6Ei, ніж у попередніх моделях.

Apple

Ноутбуки мають 8-ядерний процесор, графічний процесор до 10 ядер та 24 ГБ обʼєднаної памʼяті. Разом із тим ноутбуки тепер підтримують до двох зовнішніх моніторів.

Нові MacBook Air тепер також підтримують затінення сітки з апаратним прискоренням і трасування променів — це дасть точніше освітлення, відображення та тіні в іграх.

Apple

В оновлених моделях є зарядка MagSafe, два порти Thunderbolt і розʼєм для навушників 3,5 мм, а також камера 1080p, три мікрофони та імерсивна звукова система з підтримкою Spatial Audio і Dolby Atmos.