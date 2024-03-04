Друга частина фільму «Дюна» зібрала понад $178 мільйонів у світовому прокаті за перші вихідні

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Світові касові збори фільму «Дюна: Частина друга» режисера Дені Вільнева сягнули $178,5 мільйона.

Про це повідомляє The Variety.

Стрічка також показала найкращий з початку року старт у кінотеатрах США, зібравши $81,5 мільйона за перший вік-енд після релізу. У світі фільм заробив ще $97 мільйонів.

Картина з акторами Тімоті Шаламе та Зендеєю в головних ролях обійшлася кінокомпаніям Warner Bros. і Legendary Entertainment приблизно в $290 мільйонів — $190 мільйонів витратили на зйомки і ще близько $100 мільйонів на просування фільму серед світової аудиторії.

Фільм був особливо популярним у кінотеатрах формату Imax та інших преміальних форматів. Там квитки дорожчі, на ці формати припало 48% від зборів.

Друга частина «Дюни» виявилася успішнішою за першу. Найкращий старт за кордоном стрічка отримала у Великій Британії, зібравши $11,8 мільйона, у Франції фільм заробив $9,6 мільйона, у Німеччині — $9,1 мільйона, у Кореї — $6,9 мільйона та $6 мільйонів — у Австралії. Премʼєра фільму ще не відбулася в Китаї та Японії.

Зйомки «Дюни-2» завершилися в грудні 2022 року. В основі сюжету — друга половина роману Френка Герберта. Друга частина «Дюни» досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він обʼєднується з Чані й племенем фременів, щоб помститися вбивцям своєї родини. Також йому доведеться обирати між коханням усього життя і порятунком всесвіту, чиє жахливе майбутнє бачить тільки він. У цій частині ми побачимо сумніви головного героя, чи є він пророком, а також як він збирає армію з племені фременів.

Нова «Дюна» вийшла на великі екрани 29 лютого 2024 року. Warner Bros. двічі переносила премʼєру. Фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру на 15 березня через страйк голлівудських акторів. Актори 9 листопада досягли попередньої угоди з великими студіями й припинили страйк, а Warner Bros. знову перенесла премʼєру.