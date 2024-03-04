Єврокомісія оштрафувала Apple на €1,8 мільярда після скарги Spotify

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Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на €1,8 мільярда через зловживання монопольним становищем на ринку стримінгових сервісів. Компанія надавала перевагу власному сервісу Apple Music і перешкоджала роботі інших додатків.

Про це повідомляє CNN.

Apple заборонила розробникам застосунків інформувати користувачів iOS про альтернативні та дешевші підписки на музику, у чому Єврокомісія побачила порушення європейського законодавства. Це стало завершенням тривалого антимонопольного розслідування Європейської комісії після скарги музичного сервісу Spotify.

Сама ж компанія Apple заявила, що приймає рішення Єврокомісії. Але додала, що в магазині додатків App Store усі застосунки «конкурують на рівних вимогах», тож рішення оскаржуватимуть.

Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти Apple в 2019 році. У більшості регіонів правила Apple App Store забороняють таким компаніям, як Spotify, виставляти рахунки користувачам за підписки безпосередньо в додатку, змушуючи їх натомість використовувати платіжну службу Apple App Store, яка забирає до 30% від вартості підписки.

Це перше значне фінансове покарання, яке ЄС наклав на великі технологічні компанії. Apple має зняти всі обмеження з музичних сервісів і утриматися від схожих дій у майбутньому.