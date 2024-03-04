Принципова позиція. Україна не буде продовжувати транзит російського газу

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Україна не буде напряму продовжувати із «Газпромом» чинний контракт про транзит російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС), але країна готова до продовження транзиту за ініціативи з боку країн Європейського Союзу.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві.

«Ми, зрозуміло, не плануємо переговорів із країною-агресором про те, щоб продовжувати транзитний контракт і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу — ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів», — сказав він.

За його словами, ГТС України готова функціонувати і без здійснення транзиту російського природного газу.

Договір між «Нафтогазом України» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і «Газпромом» підписали 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021—2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон каже, що Європейська комісія не має наміру долучатися до будь-яких контактів з росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всіх необхідних заходів для повного позбавлення від російського газу.