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Уряд скорочує кількість міністерств на третину. У рамках реформи державної служби цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Також премʼєр зазначив, що зараз у Кабміні створюють Центр уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції.

За словами Шмигаля, міністерства мають формувати політики, а Центр уряду, своєю чергою, надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку.

Уряд також планує запустити сервіс «Дія» для держслужбовців.