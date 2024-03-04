СБУ повідомила про підозру двом російським генералам, які організували бомбардування житлових будинків у Бородянці

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Стас Козлюк / «Бабель»

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох російських високопосадовців, які причетні до масових убивств цивільного населення під час боїв за Київ.

Ідеться про:

⁠генерал-полковника Олександра Чайка — командувача Східного військового округу Збройних сил росії;

генерал-лейтенанта Володимира Кравченка — командувача 11 армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Збройних сил рф.

Під час повномасштабного вторгнення росії фігуранти командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка на Київщині. За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків у центрі населеного пункту.

Для виконання ворожого завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники Су-34 та штурмовики Су-25 зі складу 303 змішаної авіаційної дивізії рф.

Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували мирні жителі Бородянки.

Руїни будинку № 359 по вулиці Центральній у Бородянці. «Бабель»

Унаслідок повітряної атаки росіяни зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема малолітньої дівчинки.

Крім того, частину постраждалих мешканців досі не вдалось ідентифікувати, їх вважають зниклими безвісти.