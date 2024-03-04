Посадовців лісових господарств на Львівщині підозрюють у вирубці дерев на 64 мільйони гривень

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Державне бюро розслідувань заявило, що викрило посадовців низки лісових і мисливських господарств на Львівщині. Їх підозрюють у незаконній вирубці дерев на понад 64 мільйони гривень.

За версією слідства, схему організував один з керівників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Коли діяла схема, він був головним лісничим Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

ДБР стверджує, що до групи входили директори та головні інженери п’ятьох державних підприємств лісового господарства Львівщини. Один з них нині є депутатом районної ради.

Підозрюваних звинувачують в організації незаконної «рубки рідколісся» на Львівщині. За версією ДБР, у 2019—2022 роках вони видавали лісорубні квитки на рубку цінних порід лісу. Деревину продавали приватним підприємствам і вивозили за кордон.

ДБР вручило підозри вісьмом людям у перевищенні службових повноважень та проведені незаконних рубок. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.