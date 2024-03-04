Країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти, щоб стабілізувати ціну на неї

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Країни-члени ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на другий квартал 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що скоротить видобуток на один мільйон барелів на добу, тоді як росія оголосила про скорочення на 471 тисячу барелів на добу з квітня по червень.

Це рішення для обох країн є доповненням до скорочення на пів мільйона барелів на добу, оголошеного у квітні 2023 року, яке діятиме до кінця 2024 року.

Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак і Казахстан продовжать чинні добровільні скорочення до кінця червня. Цим рішенням країни хочуть зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.

Нафтовий альянс ОПЕК+, що складається з 22 країн, з кінця 2022 року скоротив поставки на понад п’ять мільйонів барелів на день.