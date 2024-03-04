Республіканці назвали новий термін розгляду допомоги Україні

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів приватну зустріч зі своїми однопартійцями-республіканцями.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на конгресменів, які брали участь у розмові.

За словами цих співрозмовників, Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». Республіканці, які виступають на підтримку України, намагаються заручитися підтримкою нового двопартійного пакета фінансування, що містить допомогу Україні, Ізраїлю та обмеження на кордоні США з Мексикою.

«І тепер голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол бере на себе провідну роль у спробі завершити пропозицію та досягти консенсусу… наприкінці березня або у квітні», — йдеться в публікації.

Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобовʼязався виносити його на голосування. Він сказав своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

Але як тільки цей процес буде завершено, орієнтовно до середини березня, передбачається, що законопроєкт може в найкоротший термін дійти голосування — навіть попри ризик негативної реакції з боку радикального крила партії.