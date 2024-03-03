Оперативна ситуація стабілізується. Сили оборони утримують села Бердичі, Орлівку і Тоненьке

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Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується — війська утримують села Бердичі, Орлівку і Тоненьке. Ворог їх не захопив, бої тривають.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«За тими даними, які підтверджені, в районах цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять, — Бердичі, Орлівка і Тоненьке — оперативна обстановка стабілізується, там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів, тривають бойові дії, бойові сутички, але немає підстав говорити, що ворог окупував чи захопив ці населені пункти», — сказав Лиховій.

DeepState / Telegram

Він зауважив, що росіяни зменшили інтенсивність штурмів та авіаударів, і припустив, що це може бути повʼязано з частим збиттям винищувачів. За минулу добу в усій операційній зоні було 14 авіаударів, додав Лиховій. У попередні дні кількість авіаударів вимірювалась десятками.