Оперативна ситуація стабілізується. Сили оборони утримують села Бердичі, Орлівку і Тоненьке
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується — війська утримують села Бердичі, Орлівку і Тоненьке. Ворог їх не захопив, бої тривають.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.
«За тими даними, які підтверджені, в районах цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять, — Бердичі, Орлівка і Тоненьке — оперативна обстановка стабілізується, там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів, тривають бойові дії, бойові сутички, але немає підстав говорити, що ворог окупував чи захопив ці населені пункти», — сказав Лиховій.
Він зауважив, що росіяни зменшили інтенсивність штурмів та авіаударів, і припустив, що це може бути повʼязано з частим збиттям винищувачів. За минулу добу в усій операційній зоні було 14 авіаударів, додав Лиховій. У попередні дні кількість авіаударів вимірювалась десятками.
- 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони вийшли з Авдіївки. 26 лютого стало відомо, що українські війська відступили з села Ласточкине біля Авдіївки, а 27 лютого — з сіл Степове та Сєверне. Після цього росіяни почали активно тиснути на села Бердичі, Орлівку і Тоненьке.
- У росіян були невеликі успіхи, проте 29 лютого бійці 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад вибили окупантів з околиць Орлівки.