Штучний інтелект допомагатиме в розмінуванні території України. Підписана угода з компанією Palantir Technologies

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Міністерство економіки підписало угоду про партнерство з американською компанією Palantir Technologies, яка використовуватиме штучний інтелект для допомоги в розмінуванні України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», — зазначила міністр Юлія Свириденко під час підписання документа в Лондоні.

Угода містить конкретні положення:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) у протимінній діяльності.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів розмінування. Наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно очистити конкретну ділянку території — за допомогою нових методів розмінування, таких як дрони, чи традиційними методами.

Партнерство має допомогти швидше і дешевше розмінувати країну.