Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 1 160 військових. На фронті було 71 зіткнення

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 3 березня і поточну ситуацію на фронті.

Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення.

На Бахмутському напрямку відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. На Авдіївському напрямку відбито 14 атак ворога в районах пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону.

На Лиманському напрямку відбито 8 атак в районах населених пунктів Терни та Ямполівка. На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 2 березня окупанти орієнтовно втратили 1 160 військових (вбиті / поранені), 16 танків, 28 бронемашин, 35 артилерійських систем, 14 безпілотників, винищувач Су-34, 65 одиниць автотехніки та три одиниці спецтехніки. Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі: