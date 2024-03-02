Зоозахисники зірвали показ Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі

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Активісти PETA зірвали показ колекції осінь/зима 2024 року від дизайнерки Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі.

Про це пише Sky News.

Протестувальники вийшли на подіум і ходили поруч з моделями, тримаючи плакати з написом Viva vegan leather. Вони були у футболках з написами «Тварина — це не тканина».

Активісти кажуть, що попри заборону бренду Вікторії Бекхем на використання хутра та екзотичної шкіри, він «досі використовує велику кількість шкіри, отриманої жорстоким шляхом, зокрема телячої».

Мімі Бекхечі з PETA сказала: «Жоден одяг чи аксесуар не вартий того, щоб насильницько забити та здерти шкіру з чутливої ​​та розумної тварини». І закликала Вікторію Бекхем використовувати етичні й екологічні рішення, як-от високоякісна «шкіра» з яблук, винограду, ананасів, грибів тощо.

Тим часом сама Вікторія Бекхем зʼявилася наприкінці шоу та послала повітряні поцілунки, шкутильгаючи подіумом на милицях. Минулого місяця вона травмувала ногу в спортзалі, про що раніше повідомив її чоловік. Девід Бекхем теж був присутній на показі разом із їхніми дітьми. Його посадили в першому ряду поруч з головним редактором американського Vogue Анною Вінтур.

PETA — це організація, що бореться за права тварин. Її назва з английської перекладається як «Люди за етичне ставлення до тварин». Організація вважає, що люди не мають права використовувати тварин для їжі, одягу, розваг, дослідів і будь-яких інших цілей. Учасники PETA час від часу влаштовують акції протестів, зокрема й на модних показах.