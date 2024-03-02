Bloomberg: OpenAI не згодна з позовом Ілона Маска і вважає, що той шкодує про вихід із компанії

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Компанія OpenAI «категорично не погоджується» з позовом Ілона Маска проти неї. Останній звинуватив OpenAI у відході від початкової місії — створювати штучний інтелект на благо людства — до комерціалізації на користь Microsoft.

Про це пише Bloomberg, який ознайомився з внутрішньою запискою, надісланою співробітникам OpenAI.

Американський мільярдер Ілон Маск, співзасновник OpenAI, який більше не входить у компанію, подав до суду на OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана, стверджуючи, що тісні відносини компанії з Microsoft Corp. підірвали її місію зі створення технології з відкритим кодом, яка б не залежала від корпоративних пріоритетів.

Головний стратегічний директор OpenAI Джейсон Квон відхилив припущення Ілона Маска, що стартап нібито є «фактично дочірньою компанією» інвестора Microsoft, і додав, що претензії мільярдера «можуть походити від того, що Ілон шкодує про, що вже не залучений до компанії».

Також Джейсон Квон зазначив, що місія компанії «полягає в тому, щоб AGI приносив користь всьому людству». А ще заявив, що OpenAI незалежна і конкурує з Microsoft.