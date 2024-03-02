Через атаку єменських хуситів у Червоному морі затонуло перше судно

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Через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. Ідеться про вантажне судно Rubymar, яке хусити атакували минулого місяця.

Про це повідомив міжнародно визнаний уряд Ємену, передає Reuters.

У заяві уряду сказано, що судно затонуло ввечері 1 березня. Там попереджають про «екологічну катастрофу», оскільки корабель перевозив понад 41 тисячу тонн добрив.

За кілька днів після атаки Центральне командування США написало, що атака хуситів на судно спричинила появу майже 30-кілометрової нафтової плями, що загрожує рибальській промисловості, прибережним громадам та імпорту продовольства.

У понеділок, 26 лютого, урядова група Ємену відвідала Rubymar, яке належить Великій Британії та йшло під прапором Белізу. Вона дійшла висновку, що судно вже частково занурилося під воду і за кілька днів затоне.

Екіпаж судна після атаки, яка відбулася 18 лютого, евакуювали.

У Військово-морських силах США ще не підтвердили затоплення, а у звіті Агентства морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомляли про затоплення судна, проте не вказували назву Rubymar.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, підтримуваного Іраном. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. За останні тижні США завдали ударів по 230 обʼєктах єменських хуситів. А 19 лютого Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Атаки хуситів зачепили інтереси понад 55 країн і поставили під загрозу вільний потік торгівлі через Червоне море. Понад десять великих судноплавних операторів призупинили транзит Червоним морем.