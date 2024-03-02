ГУР: Білорусь і росія не зійшлися в ціні на деталі до РСЗВ «Град»

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Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що підприємства росії та Білорусі не змогли узгодити вартість деталей і вузлів до реактивних систем залпового вогню БМ21 «Град».

Згідно з контрактом білоруський підрядник ВАТ «Волатавто» має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту «Градів» російському замовнику «Спеціальне конструкторське бюро». Йдеться про рами, основи, напрямні труби та інші елементи бойових машин. Однак підрядник виставив росіянам занадто великий рахунок — вартість окремих видів продукції перевищувала очікувану на 500—600%.

Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію і знайшли «вихід». Відтепер виробляти складові елементи будуть субпідрядники, що не мають відповідних ліцензій. Це підвищує ризики для військових, які користуватимуться цими «Градами», зазначили в ГУР.

Обидва підприємства — білоруське ВАТ «Волатавто» і російське ЗАТ — під міжнародними санкціями.