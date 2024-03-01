Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Save Ukraine
Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Зі слів міністра охорони здоров’я, понад 2 800 тіл і фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних, щоб повернути для поховання», — заявив Лубінець.
Ще не всі тіла військових передали українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається — потім їх передають рідним для гідного поховання.
Зараз невідомо, скільки тіл захисників ще не ідентифікували.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський вперше назвав втрати українських військ за час повномасштабної війни — 31 тисяча людей. Росіян, за його словами, загинуло 180 тисяч. Загальні втрати разом із пораненими — 500 тисяч.