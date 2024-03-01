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Save Ukraine

Україна змогла ідентифікувати понад 2 800 тіл і фрагментів тіл військових, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Зі слів міністра охорони здоров’я, понад 2 800 тіл і фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних, щоб повернути для поховання», — заявив Лубінець.

Ще не всі тіла військових передали українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається — потім їх передають рідним для гідного поховання.

Зараз невідомо, скільки тіл захисників ще не ідентифікували.