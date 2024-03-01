Росію офіційно виключили з Дунайської комісії і оштрафували
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Відсьогодні росію виключили з Дунайської комісії. З 1 березня країни-члени Комісії більше не визнають своїх зобов’язань перед росією згідно з установчою Белградською конвенцією.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
До 29 лютого росія могла вийти з Комісії самостійно, проте не зробила цього. Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.
«Я вдячний Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах», — підсумував Дмитро Кулеба.
Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.
До Комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.
- У грудні 2023 року росію позбавили права членства в Дунайській комісії через її удари ракетами і дронами по Нижньому Дунаю в Україні.
- На початку грудня 2023 року росію виключили з ради Міжнародної морської організації, а в листопаді — з Виконавчої ради ЮНЕСКО.