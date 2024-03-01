Росію офіційно виключили з Дунайської комісії і оштрафували

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Відсьогодні росію виключили з Дунайської комісії. З 1 березня країни-члени Комісії більше не визнають своїх зобов’язань перед росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До 29 лютого росія могла вийти з Комісії самостійно, проте не зробила цього. Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

«Я вдячний Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах», — підсумував Дмитро Кулеба.

Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.

До Комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.