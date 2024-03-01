Міноборони оголосило переможців першого хакатону щодо безпілотників. Вони отримали $10 тисяч за розробки

Новини

Міністерство оборони України оголосило переможців свого першого хакатону «Наступ машин» — шукали найкращі рішення для вдосконалення безпілотників. 12 команд-переможців отримали по $10 тисяч за свої розробки.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Команди-переможці презентували свої розробки за напрямками:

створення алгоритмів для точного розпізнавання і захоплення цілей для подальшого ураження;

розвиток передових навігаційних систем;

створення стійких і безпечних комунікаційних систем;

розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних;

розробка алгоритмів для координації безпілотних систем;

створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем.

Міністерство оборони України

«Хакатони від Міністерства оборони стануть регулярними. Ми побачили ефективність таких заходів, а головне — попит від галузі. Наше завдання — забезпечити розробників зрозумілим шляхом від ідеї до застосування на полі бою і прямим відгуком від військових», — підсумувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

На церемонії нагородження також обговорили дії для найшвидшого втілення ідей переможців — зокрема тестування, сертифікацію та прийняття на озброєння їхніх виробів.