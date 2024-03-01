СБУ оголосила підозру двом російським генералам — наказали замінувати «зерновий коридор»

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СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру двом російським генералам, які наказали замінувати «зерновий коридор» і обстрілювати українські енергооб’єкти, пише пресслужба.

Йдеться про начальника штабу Чорноморського флоту Військово-морського флоту ЗС росії Сергія Пінчука та заступника командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС росії Олега Пчєлу.

За даними слідства, обидва наказували завдавати ракетні удари по цивільній і критичній інфраструктурі України. Вони є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року до січня 2023 року. Тоді через російські удари загинули понад 50 людей, ще 110 дістали поранення.

Сергій Пінчук також наказав замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати роботу «зернового коридору». А ще він особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України.

Російським генералам повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

⁠ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни);

⁠ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, що призвели до загибелі людей).

«Зерновий коридор»

17 липня 2023 року росія вийшла із «зернової угоди», яка діяла з 1 серпня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський того ж дня надіслав генсеку ООН Антоніу Гутеррешу і президенту Туреччини Реджепу Ердогану пропозицію продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в тристоронньому форматі — без рф.

Кремль пригрозив ризиками в разі продовження «зернової угоди» — мовляв, усі судна, які прямують до українських портів, є законними військовими цілями як потенційні перевізники військових вантажів. Після цього росія почала масовано обстрілювати інфраструктуру півдня України.

Попри все, 10 серпня 2023 року Україна оголосила про тимчасові коридори для цивільних суден, які прямують до чорноморських портів і з них. У лютому 2024 року через морський коридор Україна експортувала рекордну кількість вантажів.