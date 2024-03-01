Ілон Маск подав до суду на OpenAI через роботу «не на благо людства», а на прибуток для Microsoft

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Американський мільярдер Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, заявляючи, що компанія відмовилася від засновницької місії щодо розробки штучного інтелекту «на благо людства».

У позові, поданому до суду Сан-Франциско, адвокати Ілона Маска стверджують, що у 2015 році до мільярдера звернулися Альтман і співзасновник OpenAI Грег Брокман та погодилися створити некомерційну лабораторію, яка розроблятиме штучний загальний інтелект на користь людства.

Ілон Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але пішов із правління компанії у 2018 році зі словами, що штучний інтелект «потенційно небезпечніший за ядерну зброю».

«Донині сайт OpenAI, Inc. продовжує стверджувати, що його мета полягає в тому, щоб AGI приносив користь усьому людству, але насправді OpenAI, Inc. перетворили на фактичну дочірню компанію із закритим вихідним кодом найбільшої технологічної компанії у світі: Microsoft», — йдеться у позові.

Адвокати додали, що орієнтація OpenAI на максимізацію прибутку для Microsoft порушує угоду з Ілоном Маском.

За їхніми словами, позов подали: щоб «змусити OpenAI дотримуватися Установчої угоди та повернутися до своєї місії з розробки AGI на благо людства, а не для особистої вигоди окремих людей і найбільшої технологічної компанії у світі».