У лютому через морський коридор Україна експортувала рекордну кількість вантажів

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Українським морським коридором у лютому експортували рекордний обсяг вантажів — 8 мільйонів тонн. Загальний обсяг експорту з початку роботи «зернового коридору» сягнув 28 мільйонів тонн.

Про це заявив віцепремʼєр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 мільйонів тонн, з яких 5,2 мільйона — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише українським коридором, але й за часів повномасштабного вторгнення», — написав він.

При цьому експорт через Чорноморські порти поступово наближається до довоєнних показників, наголосив віцепремʼєр.

Він уточнив, що обсяг експорту з моменту початку роботи коридору досяг 28 мільйонів тонн, 19 мільйонів з них — зернові та олійні. Вантажі прямували до 42 країн.

Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунаю.