У семи профтехах запровадять нову навчальну програму — «Оператор цивільних дронів»

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У семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії», — зазначив міністр.

За його словами, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном.

«Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», — зазначив Федоров.

Реформа профтехосвіти триває, нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів.