Генштаб заявив про втрати росіян у ще 920 військових. Сили оборони відбили десятки атак

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 26 лютого і розповів про поточну ситуацію на фронті.

На Купʼянському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни й Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Там відбили 4 атаки ворога.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 25 лютого окупанти орієнтовно втратили 920 військових (вбиті та поранені), 17 танків, 30 бронемашин, 36 артилерійських систем, систему ППО, 26 безпілотників, 3 винищувачі, 54 одиниці автотехніки та 10 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі: