Японія вкотре розширила санкції проти російських підприємств і громадян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Японія розширила санкції проти росії та додала до обмежувального списку 12 фізичних осіб і 36 російських підприємств через війну в Україні, йдеться в повідомленні в урядовому віснику країни.
У санкційному списку, зокрема, опинилися голова уряду Чечні Муслім Хучієв і командир спеціального полку поліції імені героя росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Замід Чалаєв.
Також Японія запровадила санкції проти сина ексгубернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії. Їхні активи в Японії будуть заморожені.
Серед організацій, які потрапили під нові санкції:
- федеральне державне унітарне підприємство «Атомфлот» (дочірня компанія «Росатому»);
- концерни «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» і «Базальт»;
- обʼєднана суднобудівна корпорація;
- державна транспортна лізингова компанія;
- компанії «Авіадвигун», «Аероскан», «Нева електроніка» та «Ангстрем»;
- конструкторське бюро «Новатор», виробник безпілотників ZALA Aero Group;
- Тінькофф Банк.
Японія від початку повномасштабного вторгнення запровадила проти рф низку санкцій та неодноразово їх доповнювала. Перед цим Токіо оновлювало обмеження у грудні 2023 року.