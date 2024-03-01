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Японія вкотре розширила санкції проти російських підприємств і громадян

Автор:
Софія Телішевська
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Unsplash

Японія розширила санкції проти росії та додала до обмежувального списку 12 фізичних осіб і 36 російських підприємств через війну в Україні, йдеться в повідомленні в урядовому віснику країни.

У санкційному списку, зокрема, опинилися голова уряду Чечні Муслім Хучієв і командир спеціального полку поліції імені героя росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Замід Чалаєв.

Також Японія запровадила санкції проти сина ексгубернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії. Їхні активи в Японії будуть заморожені.

Серед організацій, які потрапили під нові санкції:

Японія від початку повномасштабного вторгнення запровадила проти рф низку санкцій та неодноразово їх доповнювала. Перед цим Токіо оновлювало обмеження у грудні 2023 року.