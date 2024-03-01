Японія вкотре розширила санкції проти російських підприємств і громадян

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Японія розширила санкції проти росії та додала до обмежувального списку 12 фізичних осіб і 36 російських підприємств через війну в Україні, йдеться в повідомленні в урядовому віснику країни.

У санкційному списку, зокрема, опинилися голова уряду Чечні Муслім Хучієв і командир спеціального полку поліції імені героя росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Замід Чалаєв.

Також Японія запровадила санкції проти сина ексгубернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії. Їхні активи в Японії будуть заморожені.

Серед організацій, які потрапили під нові санкції:

федеральне державне унітарне підприємство «Атомфлот» (дочірня компанія «Росатому»);

концерни «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» і «Базальт»;

обʼєднана суднобудівна корпорація;

державна транспортна лізингова компанія;

компанії «Авіадвигун», «Аероскан», «Нева електроніка» та «Ангстрем»;

конструкторське бюро «Новатор», виробник безпілотників ZALA Aero Group;

Тінькофф Банк.

Японія від початку повномасштабного вторгнення запровадила проти рф низку санкцій та неодноразово їх доповнювала. Перед цим Токіо оновлювало обмеження у грудні 2023 року.