Литва не має жодних доказів, що українське зерно від них повертається до Польщі

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Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що його відомство та митниця не мають доказів того, що українське зерно з Литви повертається назад до Польщі — саме цим поляки обгрунтовують свої протести.

Про це міністр розповів після невдалої спроби переконати польських фермерів не блокувати польсько-литовський кордон 1 березня, пише LRT.

За його словами, до Литви імпортується більше польського зерна, ніж литовського до Польщі, тож подібні заяви він вважає безпідставними. Крім того, протестувальники не подали Литві жодних скарг чи доказів, які б свідчили, що частина українського зерна за документами стає литовським та повертається до Польщі.

«До нас такі скарги не надходили, таких фактів ми не фіксували. Спілкуючись із митницею, а сьогодні була нарада, [можу сказати, що] у них є дуже чіткі алгоритми, як побачити, в яких випадках може бути те чи інше протиправне діяння. Подібних дій теж не зафіксовано», — зазначив міністр.

Зрештою Литві не вдалося переконати польських фермерів, які планують 1 березня перекрити дорогу на колишньому прикордонному переході «Калварія — Будзіськ». Очікується, що блокада триватиме близько тижня.

Координатор блокади Кароль Пєчинський (словесно) стверджує, що українське зерно, яке через Польщу потрапляє до Литви, після зміни документів знов повертається до Польщі. Тож він вважає, що таким чином відбувається обхід ембарго на імпорт зерна з України, яке Варшава запровадила 15 вересня.