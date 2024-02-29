Польські фермери з 1 березня частково перекриють кордон з Литвою

Новини

З 1 березня польські фермери планують частково перекрити дорогу на прикордонному переході з Литвою «Калварія — Будзісько». Блокада триватиме орієнтовно тиждень.

Про це пише литовське медіа LRT.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас сказав, що вони готуються до можливої ​​блокади на литовсько-польському кордоні і планують готуватися до найгіршого сценарію.

Також він зазначив, що міністерство не отримувало чітких вимог від польських мітингувальників. Там знають лише те, що поляки звинувачують литовських зернотрейдерів у перетворенні зерна українського походження на зерно литовського походження. Вони вважають, що частина завезеного до Литви українського зерна може повернутися до Польщі.

Литовська влада зауважила, що прикордонний пункт, який польські фермери збираються блокувати, є основною транспортною артерією для перевізників Литви, Латвії та Естонії, тому його блокада спричинить логістичні проблеми, а перевізники зазнають збитків.

Польські фермери хочуть перевіряти, що перевозять у вантажівках, зокрема в тих, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію. Вони не чіпатимуть легкових авто, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби тощо.