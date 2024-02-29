Польські фермери з 1 березня частково перекриють кордон з Литвою
- Автор:
- Ліза Бровко
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З 1 березня польські фермери планують частково перекрити дорогу на прикордонному переході з Литвою «Калварія — Будзісько». Блокада триватиме орієнтовно тиждень.
Про це пише литовське медіа LRT.
Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас сказав, що вони готуються до можливої блокади на литовсько-польському кордоні і планують готуватися до найгіршого сценарію.
Також він зазначив, що міністерство не отримувало чітких вимог від польських мітингувальників. Там знають лише те, що поляки звинувачують литовських зернотрейдерів у перетворенні зерна українського походження на зерно литовського походження. Вони вважають, що частина завезеного до Литви українського зерна може повернутися до Польщі.
Литовська влада зауважила, що прикордонний пункт, який польські фермери збираються блокувати, є основною транспортною артерією для перевізників Литви, Латвії та Естонії, тому його блокада спричинить логістичні проблеми, а перевізники зазнають збитків.
Польські фермери хочуть перевіряти, що перевозять у вантажівках, зокрема в тих, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію. Вони не чіпатимуть легкових авто, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби тощо.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 13 лютого польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею й Україною. У відповідь 15 лютого почалася акція протесту українських перевізників на кордоні з Польщею на підʼїзді до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». 18 лютого Державна митна служба України повідомила, що польські фермери повністю заблокували проїзд до України через пункт пропуску «Дорогуськ — Ягодин».
- 27 лютого Дональд Туск заявив, що Польща може розширити ембарго на українські продукти, оскільки, за його словами, продукти і сільськогосподарська сировина з України становлять серйозну демпінгову загрозу для економіки його країни.
- Україна вважає закиди щодо своєї продукції безпідставними та називає це політичним питанням.