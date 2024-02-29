Експрезидента УАФ Андрія Павелка випустили з-під варти

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Космач Олександр / УНІАН

Апеляційний суд Львова задовольнив клопотання колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка й звільнив його з-під арешту.

Це «Бабелю» підтвердив захист Павелка.

З березня 2015 року Українську асоціацію футболу очолював Андрій Павелко (наразі це робить Андрій Шевченко). 29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів й розкрадання 270 мільйонів гривень. Павелко одразу ж вийшов під заставу 9,8 мільйона гривень.

Однак 16 червня суд вирішив арештувати Павелка, а заставу переказати на користь держави.