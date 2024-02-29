Українські хакери атакували найбільший інтернет-портал росії Mail.ru. Сервіс припинив роботу

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Українська ІТ-Армія атакувала найбільший російський сервіс електронної пошти Mail.ru, повідомили в Мінцифри.

Унаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

«Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», — йдеться у повідомленні.