Українські хакери атакували найбільший інтернет-портал росії Mail.ru. Сервіс припинив роботу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українська ІТ-Армія атакувала найбільший російський сервіс електронної пошти Mail.ru, повідомили в Мінцифри.
Унаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.
«Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», — йдеться у повідомленні.
- У 2017 році тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про санкції Ради національної безпеки і оборони, які передбачають блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також Mail.Ru Group.