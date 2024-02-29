Французи знову читають єдину у світі газету, що виходить тільки 29 лютого

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Єдина у світі газета, що виходить тільки у високосний рік і тільки 29 лютого, знову на полицях кіосків у Франції — це сатиричний таблоїд La Bougie du Sapeur.

Про це пише BBC.

Перший номер газети La Bougie du Sapeur побачив світ у 1980 році. Сьогодні ж зʼявився її 12-й номер. Таблоїд вигадали друзі, які просто «хотіли посміятися».

Після того як перший випуск був розпроданий за два дні (а наклад був 200 тисяч примірників), газетні кіоски вимагали ще й ще. Тоді видавці сказали: «Добре, але тільки через чотири роки».

«Ми зустрічаємося в барі й обмінюємося ідеями за келихом. Нам дуже весело, і якщо читачу також, то це вишенька на торті», — розповів редактор газети Жан д’Інді про роботу над виданням.

У La Bougie du Sapeur є звичайні газетні розділи, як-от політика, спорт, міжнародні справи, мистецтво, головоломки та плітки про знаменитостей. Проте статті оформлені як гумористичні коментарі.

Наприклад, заголовок «Ми всі будемо розумними» стоїть над історією про те, як іспити та інтелектуальні досягнення стають зайвими завдяки штучному інтелекту.

Ще одна історія під назвою «Що потрібно знати чоловікам, перш ніж стати жінками» описує проблеми, з якими стикаються чоловіки, які хочуть змінити себе.

«Це французький гумор, і він не перекладається іншими мовами», — зазначив Жан дʼІнді.

За його словами, газета хоч й не політкоректна, проте автори намагаються бути веселими, але не злими, жартувати, але без жорстокості.