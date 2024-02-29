ЗСУ вибили окупантів з околиць Орлівки на Донеччині

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Бійці 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад вибили окупантів з околиць Орлівки на Донеччині.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, під час роботи в окремих командирів виявили «певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». Це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

«Ужив усіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів і матеріальних засобів, а також необхідних резервів», — повідомив Сирський.

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Головнокомандувач зазначив, що особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі й Красногорівку. Також тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими ворог намагається повернути контроль.