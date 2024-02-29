У бою загинули бійці 73-го морського центру ССО

Новини

Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Цю інформацію підтвердили Сили спеціальних операцій (ССО).

Бійці забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання. Так вони прийняли свій останній бій.

«Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі та в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом», — йдеться в заяві.