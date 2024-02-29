Макрон намагається стати лідером у підтримці України. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 лютого

Новини

«Бабель»

Французький президент Емманюель Макрон у понеділок збурив європейський політикум, заявивши, що ймовірність задіяти на боці України й війська інших країн також існує. США та низка європейських країн невдовзі заявили, що наземна операція союзників в Україні наразі на порядку денному не стоїть. А на Politico вийшов текст про причини такої заяви Макрона.

Французькому лідеру закидають надмірну мʼякість на початку російсько-української війни. Його намагання домовитись із путіним стали джерелом мемів і в Україні, і за кордоном. Тоді як Німеччина вже навесні 2022-го заявила про розворот у своїй зовнішній політиці й активні кроки з нарощування військової потужності для підтримки України, Франція допомагала Києву мляво, сильно відстаючи від багатьох інших союзників України в ЄС, пише видання. Утім, минулої осені Макрон теж заявив про перегляд позиціонування Франції у світі, чітко заявивши, що росія є екзистенційним ворогом Євросоюзу. Тепер Макрон намагається вийти в процесі допомоги Україні на перші ролі ― що стало очевидним у понеділок.

Частково причина зміни риторики французького президента полягає в проблемах його партії всередині країни. Рейтинг його партії «Відродження» нижчий і ніж в ультраправого «Національного фронту», і ніж в ультралівої «Франції нескореної». Покращити позиції Макрон намагається за рахунок рішучої зовнішньої політики.

Очевидно, він бере приклад з італійського політика й екскерівника Європейського центрального банку Маріо Драгі, який ефективно стримав фінансову кризу в зоні євро в 2010-х роках. Драгі тоді казав, що зробить для стримування курсу «все що завгодно». Макрон нагадує Драгі навіть у риториці, заявивши, що «ми готові робити що завгодно стільки, скільки потрібно [для перемоги України]». Чітко простежується бажання бути схожим на колись популярного голову Центробанку, пише видання.

Інша справа, що рішення допомагати Україні «скільки завгодно» навряд чи знаходить відгук серед французів, констатує Politico. Більшість чи принаймні половина населення там підтримує Київ, однак це зовсім не ті показники, які соціологи фіксують у Литві, Польщі чи Німеччині. Французи надто далеко від росії, щоб відчувати в ній безпосередню загрозу для свого життя, кажуть виданню опитані політологи. У країнах, які досі памʼятають про звірства росіян у XX столітті, розуміють небезпеку значно краще ― і там заклик Макрона мав би кращий відгук, пише видання. А у Франції словам президента про ймовірне відправлення військ в Україну вже опонують і праві, й ліві політики. Лідерка «Національного фронту» Марін Ле Пен вже назвала слова Макрона «забавками з французькими дітьми». І ці заяви опонентів Макрона можуть принести їм додаткові електоральні бали, констатує Politico.

Зрештою, можливо, Макрон це розуміє, і його слова про введення військ насамперед призначались для вух інших лідерів ЄС, щоб ті перестали вважати його мʼякотілим щодо росії, підсумовує видання.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua