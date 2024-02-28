Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Балканських країн. Про що говорили

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Володимир Зеленський на полях саміту «Україна — Південно-Східна Європа», який відбувся в столиці Албанії Тирані, мав низку зустрічей з лідерами Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини.

Президент України обговорив з президентом Молдови Майєю Санду «нещодавні події» в невизнаному Придністровʼї та спроби росії дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Окремо вони розглянули роботу транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

З президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем Зеленський обговорив співпрацю у лікуванні та реабілітації українських військових. Також президенти скоординували співпрацю України і Чорногорії на міжнародних майданчиках.

З президентом Північної Македонії Стево Пендаровським обговорили створення хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників. Це має відбутись за участю Балканських країн.

«Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн», — сказав Зеленський.

З премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем обговорили можливе проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій, а також потенційні угоди між Україною та хорватськими приватними компаніями, які займаються розмінуванням, рятувальним обладнанням і виробництвом дронів.

Крім того, Зеленський і Пленкович обговорили «актуальні питання регіональної безпеки», а президент подякував Хорватії за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Наостанок Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем і подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за гуманітарну й фінансову допомогу та прийом українців.

«Відзначив важливість участі Сербії в реалізації Формули миру. Ми скоординували подальші контакти з метою розширення глобальної підтримки Формули», — зазначив Зеленський.

З Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Зеленський розповів йому про потреби України в артилерії та засобах ППО і подякував за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру.