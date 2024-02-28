Третя штурмова вибила росіян з Красногорівки на Донеччині

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Третя окрема штурмова бригада ввійшла до Красногорівки на Донеччині. Місто перебуває під контролем українських військ.

Про це пише пресслужба бригади.

Напередодні російські окупанти атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби ворог не зміг закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1 та 2 штурмових батальйонів провели бойову операцію із зачистки міста від сил росії.

Окупанти за короткий час зуміли підготуватися до тривалої оборони. Однак українські військові все одно завдали ворогу втрат — близько 100 окупантів загинули або дістали поранення.

У пресслужбі зазначають, що росіяни відмовилися здатися в полон, тому їх ліквідували в будинках, які вони зайняли.