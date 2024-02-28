Ексголові «Укрзалізниці» Кравцову та ще 8 фігурантам повідомили про підозру

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Facebook / Євген Кравцов

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. Напередодні НАБУ та САП заявили, що викрили заволодіння 11,4 млн грн УЗ.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в антикорупційних органах.

Фігурантами у справі також проходять ексчлени правління УЗ Олександр Скрипінський та Станіслав Лєсніков, чинні й колишні посадовці регіональних філій УЗ «Південно-Західна залізниця» і «Придністровська залізниця» Микола Кужавський, Дмитро Копера, Сергій Гавриленко і Олексій Шарий.

За версією слідства, у 2018 році лідер групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками «Укрзалізниці», щоб заволодіти грошима. Для цього він нібито звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їхнього сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ.

НАБУ стверджує, у 2018—2021 роках посадові особи «Укрзалізниці» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.

Вона надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.