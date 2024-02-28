Торік ЄС отримав найбільшу кількість заяв від шукачів притулку з часів мігрантської кризи 2015—2016 років

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Торік у Європейському Союзі зареєстрували найбільшу кількість заяв про надання притулку після мігрантської кризи 2015—2016 років.

Про це свідчать дані Агентства ЄС з питань притулку (EUAA).

У 2023 році країни Євросоюзу отримали 1,14 мільйона заяв про міжнародний захист, що стало максимумом за останні сім років і на 18% перевищило показник 2022 року. У 2015 році було 1,3 мільйона таких заяв, а у 2016-му — 1,2 мільйона.

Найбільше заявок — 181 тисячу і 114 тисяч — подали громадяни Сирії та Афганістану відповідно, продовжуючи багаторічну тенденцію. Наприкінці року також збільшилася кількість заявок від палестинців. Незвичним було різке зростання кількості шукачів притулку з турецьким паспортом (на 82% більше, ніж у 2022 році).

Того року Німеччина залишилася головним місцем призначення шукачів притулку й отримала майже третину від усіх заяв.

Тим часом українці в ЄС користуються іншим механізмом — вони отримують тимчасовий захист. Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив громадянам України легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Станом на кінець 2023 року тимчасовий захист мають 4,4 мільйона українців.