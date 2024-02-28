В Італії генерала відсторонили через гомофобні й расистські висловлювання

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Міністр оборони Італії оголосив догану генералу італійської армії Роберто Ванначчі за публікацію книги, яка зневажає ЛГБТ, мігрантів, нацменшини та феміністок. Після цього Ванначчі відсторонили від служби на 11 місяців.

Про повідомив його адвокат, пише Reuters.

Думки, які Роберто Ванначчі висловив у своїй книзі «Світ догори дригом», минулого року викликали схвалення серед правих читачів і неабияке обурення серед лівих опозиційних партій.

Міністр оборони Гвідо Кросетто тоді заявив, що міністерство вживатиме дисциплінарних заходів, оскільки, як він пояснив, книга дискредитує армію, Міноборони та Конституцію.

Як сказав адвокат генерала Джорджо Карта, Міноборони стверджує, що книга завдала шкоди принципу нейтралітету армії та престижу військового керівництва, а також може призвести до можливого наслідування у війську.

Адвокат заявив, що оскаржить це рішення в адміністративному суді на підставі того, що воно суперечить праву на свободу вираження поглядів, гарантованому всім громадянам Італії.

У книзі Роберто Ванначчі йдеться, що гомосексуальні чоловіки не є нормальними. Ванначчі у своєму творі стверджує, що існує «міжнародне гей-лобі, яке намагається промити мізки світу». Він також натякнув, що темношкірі люди не можуть бути італійцями, маючи на увазі італійську волейболістку Паолу Егону, яка народилася в Італії в сім’ї нігерійців.

За словами Ванначчі, його книга розійшлася тиражем понад 200 тисяч примірників і зробила його популярним серед італійських правих. Тепер він пише автобіографію, яку має опублікувати наступного місяця.