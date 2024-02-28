Медіа: НАТО не обговорювало введення військ в Україну, а лише розглядало відправку допоміжного персоналу окремими країнами

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Reuters

Члени НАТО не обговорювали введення військ в Україну для війни проти росії, а лише розглядали можливість кожної країни окремо від блоку відправити певний персонал — наприклад, для обслуговування техніки або навчань.

Джерело «Суспільного» в дипломатичних колах Євросоюзу заявило, що про введення військ НАТО в Україну ніколи не йшлося, а ті, хто про це говорить, «не слухали, що саме було сказано в понеділок».

Що сталося?

У понеділок, 26 лютого 2024 року, президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не виключає можливої відправки сухопутних військ в Україну для її підтримки. Однак він казав це як про гіпотетичну можливість, оскільки нічого виключати не можна.

Його заява спровокувала низку питань до лідерів країн НАТО з боку журналістів. Після цього союзники по НАТО почали казати, що не мають наміру надсилати війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заперечив відправку, у Білому домі США заявили аналогічне, те саме написав у Х канцлер Німеччини. З подібними заявами виступили й інші союзники по НАТО.