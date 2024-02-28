Суд дав 15 років тюрми російським бойовикам. Серед них — снайпер і навідник дронів

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Суд засудив чотирьох російських окупантів до 15 років реального увʼязнення. Серед них снайпер і «навідник» дронів із підрозділу «Шторм-Z» — вони воювали на східному та південному фронтах проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Трьох окупантів взяли в полон під Роботиним на Запоріжжі, ще одного — під час запеклих боїв біля Марʼїнки на Донеччині.

Двоє засуджених мешкали на тимчасово захопленій частині Донеччини. Один з них відбував покарання в місцевій колонії, але в серпні 2023 року вступив до російського батальйону «Шторм-Z» і брав участь у боях на Запорізькому напрямку.

Також засудили снайпера, який воював спочатку на Донецькому напрямку, а потім на Бердянському. Ще двоє засуджених — мешканці Криму, вони брали участь у захопленні Маріуполя.

Суд визнав усіх чотирьох окупантів винними в державній зраді. Ще двом бойовикам інкримінували колабораціонізм.