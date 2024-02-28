США на два роки продовжили дозвіл на перебування для українських біженців

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Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення дозволити українцям, які втекли від війни, перебувати у Штатах ще два роки.

Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова.

Тепер громадяни України, чиє право на перебування у США за гуманітарними паролями, закінчується цьогоріч, можуть отримати нові гуманітарні паролі, які діятимуть ще два роки.

Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадяни, які отримали гуманітарний пароль у пунктах пропуску через державний кордон США з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

Детальна інформація про те, як громадянину України отримати новий гуманітарний пароль, опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.

Гуманітарний пароль є винятковим дозволом на вʼїзд до США, який з міркувань гуманізму надають людям, які за законом не мають права на вʼїзд у США.

За законом про імміграцію та натуралізацію секретар Департаменту внутрішньої безпеки США може надати іноземцю статус паролю для вʼїзду і тимчасового перебування у США, якщо людина серйозно хвора та потребує лікування у Штатах, а також за інших надзвичайних невідкладних ситуацій.

Цей спеціальний юридичний інструмент зазвичай застосовують у ситуаціях, що вимагають гуманного ставлення до заявника або членів його сімʼї. Його також можуть застосувати у випадках безпосередньої загрози життю або в інтересах державних органів США і суспільства (наприклад, для участі в судовому процесі).