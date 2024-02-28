Україна й Албанія підписали Договір про дружбу і співробітництво

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

За цим договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму і спорту.

Також планують встановити торгівлю між державними і приватними підприємствами й організаціями двох країн.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними й культурними закладами, молодіжними й спортивними організаціями двох держав.

Також Україна й Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема культурних та історичних цінностей.

28 лютого президент Зеленський прибув до Албанії для участі в саміті «Україна — Південно-Східна Європа». Там він зустрівся з прем’єром Албанії Еді Рамою. Зеленський вручив Рамі орден Ярослава Мудрого I ступеня за вагомий внесок у зміцнення співпраці між країнами, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Зеленський подякував уряду і народу Албанії за підтримку України в боротьбі з російською агресією, зокрема за ухвалення нового траншу військової підтримки Україні з технікою та боєприпасами.

Зеленський та Рама обговорили оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.